Ancora uno sbarco in Calabria, in 67 arrivano a Reggio Calabria

Erano a bordo di un barcone 67 migranti sbarcati a Reggio Calabria, tra cui 7 donne e 4 bimbi. Il gruppo si trovava al largo delle coste calabresi quando è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di finanza che lo ha condotti fino al porto della città dello Stretto.

Una volta arrivati, i migranti, di cui non si conosce ancora la nazionalità, sono stati accolti dal protocollo coordinato dalla Prefettura.

Sono inoltre stati sottoposti alle visite mediche e ai tamponi per verificare l’eventuale positività al Covid-19. In attesa dell’esito del test, trascorreranno la notte in quarantena e subito dopo, se negativi, saranno distribuiti secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.