Covid. Il bollettino. In Calabria il virus non frena: altri 108 positivi, 1.170 gli “attivi”

Archiviata la scorsa settimana quella che inizia oggi si apre anch’essa e purtroppo con un altro aumento “sensibile” dei contagi da Covid19.

Nelle 24 ore scorse i laboratori calabresi hanno processato 1.476 tamponi (238.117 nel complesso, 235.248 i negativi) che hanno restituito difatti ancora 108 positività: 71 nel reggino (di cui un extra regionale), 32 nel cosentino, tre nel catanzarese e uno ciascuno nel crotonese e vibonese.

Ad oggi, quindi, si arriva a 2.869 persone che hanno contratto il coronavirus nella nostra regione di cui attualmente positivi sono in 1.170 (+98 rispetto a ieri) mentre 339 (+1 da ieri) sono riferiti a non residenti (di questi 227 sono isolamento domiciliare, 111 già guariti e uno è deceduto).

Sul fronte dei guariti, dopo lo stop di ieri (QUI), quest’oggi il consueto bollettino ufficiale ne comunica altri 10 rispettivamente nel reggino (8) e crotonese (2). Si arriva quindi a 1.484 soggetti che hanno finora superato il contagio.

Pressione ospedaliera ancora “gestibile” nelle strutture regionali. Al momento sono ricoverati infatti 71 pazienti (+5 da ieri), dei quali “solo” cinque nella terapia intensiva tra Catanzaro (3), Reggio (1) e Cosenza (1).

Sono invece 872 (+92 da ieri) i degenti che ad oggi si trovano sottoposti all’isolamento domiciliare come positivi asintomatici o poiché presentano sintomi lievi.

Il bilancio delle vittime, infine, rimane ancora fermo a 103 persone fin qui decedute per o con il Covid, escludendo dal conteggio un turista che ha perso la vita in Calabria ma che proveniva da un’altra regione.

I POSITIVI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 960 (+70 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 523 (27 in reparto; 1 in terapia intensiva; 495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 847 (+32): casi attivi 269 (19 in reparto; 1 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 578 (542 guariti, 36 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 429 (+3): casi attivi 119 (20 in reparto; 3 in terapia intensiva; 96 in isolamento domiciliare); casi chiusi 310 (276 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 158 (+1): casi attivi 10 (10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 148 (142 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 136 (+1): casi attivi 22 (22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 20 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti.Tra i 19 ricoverati presso l'AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. MENO CONTAGI, MA CON MENO TAMPONI

Meno contagi, ma con meno tamponi. Come si evince dal bollettino di oggi, lunedì 19 ottobre, i contagi in 24 ore sono 9.338, per 98.862 tamponi, 47.679 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia, le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 423.578. I deceduti salgono a quota 73, per un computo di 36.616 persone decedute. Le persone dimesse sono in totale 252.959, numero al quale si è aggiunto il dato delle ultime 24 ore: +1.498.

Nel bollettino di oggi si registra un balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più, arrivate a 797 posti letto totali occupati da persone affette da coronavirus, mentre i ricoveri ordinari sono 545 in più, per un totale di 7.676. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece: 125.530.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Sono sempre la Lombardia (+1.687), Campania (+1.593), il Lazio (+939) e il Piemonte (+933) le regioni che hanno registrato più contagi nelle ultime 24 ore. Questi i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 128.456 (+1.687); Emilia-Romagna 41.410 (+552); Piemonte 44.923 (+933); Veneto 36.353 (+502); Marche 9.556 (+98); Liguria 18.438 (+323); Campania 27.412 (+1.593); Toscana 23.788 (+986); Sicilia 12.654 (+362); Lazio 25.927 (+939); Friuli-Venezia Giulia 6.505 (+90); Abruzzo 6.353 (+159); Puglia 11.706 (+321); Umbria 4.909 (+167); Bolzano 4.904 (+85); Sardegna 6.255 (+159); Valle d’Aosta 1.946 (+135); Trento 6.924 (+79); Molise 994 (+38); Basilicata 1.296 (+22).

(ultimo aggiornamento 17:41)