Crotone. Visita all’istituto nautico dell’assessore Via

L’assessore alla pubblica istruzione di Crotone, Rachele Via, ha avviato il ciclo ci visite ufficiali alle scuole cittadine. L’assessore Via ha programmato una serie di incontri, anche insieme al sindaco Voce, in tutti gli istituti scolastici non solo per verificare quali sono le esigenze anche alla luce dell’emergenza coronavirus ma per portare una concreta vicinanza dell’Ente al mondo della scuola.

Questa mattina ha visitato l’Istituto Nautico “Ciliberto”, scuola in cui ha insegnato per lungo tempo. L’assessore Via, in attesa di incontrare nei prossimi giorni il dirigente Girolamo Arcuri, ha incontrato la vicaria Antonella Amodeo e si è intrattenuta con gli studenti.

“Sia il sindaco Voce che la sottoscritta proveniamo dal mondo della scuola. Ne conosciamo le problematiche ma anche tutta la sua potenzialità per la crescita dei nostri ragazzi. Non intendiamo in questa nostra attività amministrativa restare seduti alla scrivania ma avere un diretto contatto con la scuola, con gli alunni e i docenti. Intendiamo instaurare un dialogo che sarà continuo e costruttivo” ha detto l’assessore Rachele Via.