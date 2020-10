Incidente stradale: perde controllo della moto, muore 60enne

È deceduto sul colpo un centauro di 60 anni, Giovanni De Giorgi, morto in seguito a un incidente stradale. L’uomo stava percorrendo a bordo della sua moto la ex Statale 522, nel tratto che collega Pizzo e Vibo Marina quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

Il 60enne era in aspettativa dalla Divisione anticrimine della Questura di Vibo Valentia. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, la polizia municipale, il Pm di turno e il medico legale Katiuscia Bisogni per i primi accertamenti sul cadavere.