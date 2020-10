Crotone, beccato mentre usciva dal market della droga. Arrestato

È stato “beccato” mentre usciva da un magazzino usato come deposito di sostanza stupefacenti. Peccato che fosse un sorvegliato speciale. Così per il 59enne crotonese sono scattate le manette.

È successo durante un controllo degli agenti della Mobile del capoluogo pitagorico quando, dopo aver visto l’uomo uscire dal locale, hanno subito intuito che quel magazzino potesse essere il luogo utilizzato per detenere stupefacente.

Hanno così fatto irruzione all’interno cogliendo il presunto pusher che, alla vista degli agenti, non ha opposto resistenza anzi, vistosi scoperto, ha consegnato loro quattro chilogrammi di marijuana suddivisa in diverse buste trasparenti e pronta per lo spaccio.

Il 59enne, tra l'altro anche percettore del reddito di cittadinanza, è stato accompagnato negli uffici della Questura e, poi, condotto in carcere. A seguito della convalida, è stato messo ai domiciliari presso la sua abitazione.