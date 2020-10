Controlli alla movida cosentina: locale non chiude alle 24, sanzionato il titolare

Massima nel cosentino l’attenzione della Polizia tra i locali per garantire il rispetto di tutte le misure disposte nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, nonché alla prevenzione delle illegalità nei luoghi di aggregazione giovanile.

Proprio nel corso del weekend, il titolare di un noto locale è stato multato dalle volanti per non aver osservato la normativa che prevedeva come misura per fronteggiare l’epidemia la chiusura alle 24.

Incurante del divieto il gestore avrebbe continuato a vendere bevande a degli avventori, incorrendo nella sanzione che prevede il pagamento di una somma fino a 3 mila euro.

I controlli non hanno riguardato solo i locali pubblici ma anche il rispetto da parte di tutti i cittadini delle disposizioni in materia anti Covid-19; per le vie del centro cittadino, tra Piazzza S. Teresa, Via Misasi e Corso Mazzini, cinque persone sono state multare perché non facevano uso delle mascherine.

Controllate in tutto 294 persone e 162 veicoli. Infine in tre sono stati denunciati per reati contro la persona.