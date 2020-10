Scarica elettrica folgora operai nel cosentino: un morto e un ferito grave

Ennesimo incidente sul lavoro in Calabria. La tragedia questa volta si è registrata a Fiumefreddo Bruzio, nel cosentino, dove due operai sono rimasti folgorati da una scarica elettrica ed uno di questi è morto.

Secondo le informazioni trapelate, i due lavoratori, entrambi sulla cinquantina, stavano eseguendo un intervento su una gru in un’area privata quando, per cause ancora in corso d’accertamento, il mezzo meccanico ha toccato i cavi dell’alta tensione della ferrovia.

La potente scarica elettrica ha scaraventato uno degli operai a diversi metri di distanza dalla gru non lascandogli scampo. Il collega è invece rimasto gravemente ferito.

Sul posto immediatamente si sono recati i soccorritori del 118 che hanno poi richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento del ferito all’ospedale di Cosenza.