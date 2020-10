Umbriatico. Abbattuti 11 alberi senza autorizzazione: denunciato proprietario e operai

L’abbattimento abusivo di 11 grandi alberi di quercia e frassino è stato scoperto dai militari della stazione Forestale Cirò in un’area poco accessibile di località Melia, ad Umbriatico.

Giunti sul posto i carabinieri hanno sorpreso due operai che, alle dipendenze del proprietario di un bosco, stavano sistemando la legna ricavata da 10 querce e da un frassino in seguito all’abbattimento di tutta la vegetazione arborea esistente in un’area di circa 5000 mq.

Il tutto era avvenuto senza alcuna autorizzazione, in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, il regolamento che disciplina il taglio degli alberi nelle aree boscate, e della normativa paesaggistica.

I forestali sono risaliti alla consistenza dal bosco dall’esame di 11 grosse ceppaie, tagliate di fresco, del diametro compreso tra i 40 e 60 cm. L’altezza, dal raffronto con altri alberi della zona, doveva essere intorno agli 8 metri.

Dagli accertamenti sarebbe poi emerso che uno dei proprietari del terreno avesse presentato una comunicazione di taglio per un bosco ceduo di estensione minore di 2 ettari (20.000 mq), mentendo sulla forma di governo effettiva degli alberim che provenivano da seme ed erano quindi governati ad altofusto.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate l’area boschiva e la legna ricavata dal taglio. Sono in corso altri accertamenti. Uno dei proprietari dell’area e due operai sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per taglio in assenza di autorizzazione in violazione della normativa paesaggistica. A loro carico è stato elevato anche un corposo verbale amministrativo.