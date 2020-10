Innovazione. Allo Smau di Milano worshop con Alessandro Cuomo

Alessandro Cuomo

Innovazione nel Mezzogiorno e grandi opportunità nel “contaminare” le aziende Italiane. Sono questi i temi del workshop dal titolo “Quinto Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital in Italia” che Alessandro Cuomo, imprenditore attivo nel settore della refrigerazione industriale dal 1998, terrà mercoledì 21 ottobre alle 10 allo Smau di Milano.

L’evento si svolgerà alla presenza del Presidente della piccola di Confindustria, Carlo Robiglio e del Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Gianpaolo Mansella. Saranno inoltre presenti: Angelo Coletta, Presidente InnovUp; Stefano Venturi, Vice Presidente con delega all’attrazione degli investimenti e alle startup di Assolombarda; Alvise Biffi, Consigliere e Membro di Giunta della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Lodi-Monza e Brianza; Pierantonio Macola, Presidente di SMAU.

La presentazione dei dati quantitativi sarà affidata a Niccolò Stamboglis, Data Scientist InfoCamere, mentre la presentazione elaborazione qualitativa sarà tenuta da Angelo Cavallo – Ricercatore Senior dell’Osservatorio Startup Hi-tech Startup del Politecnico di Milano. La presentazione case history è invece affidata a: Francesca Chieti, Responsabile Business Development di TIM; Alessandro Cremonesi, CIO STMicroelectronics; Mauro Viscardi, Project Manager- Innovation. E a Cuomo. Le conclusioni saranno di Alessandro Scortecci, Direttore della Strategia e dello Sviluppo di CDP Venture Capital.

Cuomo è consulente specializzato per Eataly (sedi nel mondo), F.IC.O. Eataly World, Metro, Carrefour, Auchan, Iper la Grande I, Gruppo Sogegross, Gruppo Multicedi, ed è inoltre l’inventore e proprietario di circa 20 titoli di proprietà intellettuale tra brevetti e marchi relativi ad uno speciale metodo di trasformazione alimentare in regime di totale sicurezza (Metodo Cuomo®).

In qualità di Esperto in Sistemi Internazionali di Qualità e Sicurezza Agroalimentare BRC - ISF - K.H.C. - ISO 9001-22000, Cuomo è consulente per alcuni dei più grandi attori del panorama agroalimentare internazionale, nonché come docente per istituti di formazione professionale e autorità pubbliche che desiderano specializzarsi sul suo metodo.