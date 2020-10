Un positivo a Roccabernarda, Asp avvia misure di contenimento

C’è un positivo al coronavirus a Roccabernarda. Lo comunica l’amministrazione comunale dopo aver ricevuto, da parte delle autorità sanitarie, il documento ufficiale che accerta la positività da covid-19. Il soggetto positivo si trova in isolamento domiciliare, così come tutti i suoi contatti stretti ai quali verrà effettuato un tampone nell'immediato.

Lo stesso Comune ha inoltre confermato che il dipartimento di prevenzione di Crotone ha avviato tutte le misure di contenimento del contagio per proteggere la popolazione.

Inoltre, in attesa dei tamponi che i contatti stretti faranno domani, il Comune invita “i cittadini a non allarmarsi e, anzi, di contribuire a contenere l'eventuale diffusione del contagio comportandosi in modo responsabile e appropriato, indossando sempre la mascherina, evitando assembramenti e diminuendo al minimo necessario i contatti sociali”.