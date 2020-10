Santa Caterina Jonio. Furto di legna e piante in un bosco di proprietà comunale: un arresto

Un furto di legna e piante è stato sventato dai Carabinieri forestale di Davoli all’interno di un bosco di proprietà del Comune di Santa Caterina Jonio.

I FATTI

I militari, nel corso di un servizio in località “Tabacchi-Butulli” jonio, predisposto in una zona attenzionata particolarmente per reprimere il fenomeno dei tagli furtivi nei boschi di proprietà demaniale, hanno bloccato un uomo di Guardavalle che era intento a caricare su un autocarro il materiale legnoso proveniente dal taglio delle piante.

Dagli accertamenti eseguiti, i carabinieri sono riusciti a verificare la rispondenza tra il materiale legnoso e le relative ceppaie superstiti, la localizzazione e la proprietà dell’area interessata dal taglio, riscontrando in fine che erano state tagliate abusivamente 24 piante di quercia, acero montano e di leccio.

Le piante, in parte già depezzate e in parte già caricate sull’autocarro, erano di diametro di assoluto rilievo, da cm 20 fino a 50 cm, con un peso stimato complessivo intorno ai 40 quintali di legna da ardere.

Eseguita anche la perquisizione personale e del veicolo, sono stati sottoposti a sequestro, oltre al materiale legnoso, l’autocarro, e la motosega utilizzati per il taglio e l’allestimento del materiale.

L’uomo, è stato tratto in arresto e condotto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dell’Autorità Giudiziaria.