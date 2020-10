Catanzaro. Barista “genio” inganna Dcpm, chiude a mezzanotte e riapre dopo 15 minuti

Da barista soffocato dalle norme anti Covid a star sui social in poche ore. È quanto sta accadendo ad un catanzarese, Aldo Manoieri, titolare del Bar Plaza Cafè di Lido, che in queste ore fa notizia per il suo “lampo di genio” che lo ha portato a trovare una falla nel Dpcm anti-movida e dunque non fermare la sua attività, se non per soli 15 minuti.

Manoieri non andrebbe contro alle regole e, infatti, alla mezzanotte del 14 ottobre ha abbassato la saracinesca del suo locale davanti agli occhi delle forze dell’ordine che pattugliavano la zona e nel rispetto dell’ordinanza.

Tutto normale se non fosse che dopo 15 minuti il bar è stato riaperto e quando i vigili urbani sono intervenuti l’uomo ha fatto presente che nell’ordinanza viene precisata sì l’ora di chiusura ma non quella di apertura delle attività. Inevitabilmente i vigili urbani intervenuti non hanno potuto far altro che dargli ragione.

Il locale di Manoieri è infatti operativo 24 ore su 24 e a differenza degli altri non ha esposto l'orario di apertura e chiusura e sarebbe proprio per questo che il Dpcm, nel suo caso, non ha "valore".

Da qui la storia del barista che “beffa” di decrto del Presidente del Consiglia è diventata virale, oltre che spunto per altri esercenti che però potranno usare la “scusante” solo se un nuovo decreto non imporrà la chiusura notturna per tutti.