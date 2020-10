Provincia Crotone. Dimissioni Pantisano, Sculco: “nessuna trama, semplice atto amministrativo”

“È stupefacente che un semplice e ordinario atto amministrativo come la riorganizzazione da parte del Presidente facente funzione della Provincia e le conseguenti dimissioni del capo di Gabinetto, nominato dal suo predecessore, diventi oggetto di fantomatiche trame politiche, ovviamente a me addebitate, e di continui attacchi giornalistici”.

Risponde così il leader dei Demokratici, Vincenzo Sculco, alla notizia pubblicata (anche) dalla nostra testata e relativa alle dimissioni di Arturo Crugliano Pantisano dal prestigioso incarico nell’ente intermedio crotonese, che - da quando appreso - pare sarebbero state, invece, conseguenti ad una volontà di revoca dello stesso (QUI).

“Il presidente Simone Saporito, nell’ottica del risparmio e volendo riorganizzare l’ufficio di presidenza dell’ente - sostiene Sculco in una nota - ha deciso di tagliare i costi, di ben 100 mila euro. Il Dott. Arturo Crugliano Pantisano, preso atto, ha consegnato le sue dimissioni e ha chiesto 57 giorni di ferie”.

Secondo il leader dei Dk, dunque, si sarebbe davanti “alla normale vita di un ente, ma purtroppo a Crotone questa normalità deve essere sempre contaminata dal ‘retropensiero’. Non so più se stupirmi o, oramai, rassegnarmi” afferma ancora Sculco, additando la responsabilità di questi supposti “retropensieri” - e tanto per cambiare! - ad “una parte dell’informazione locale” che a suo dire utilizzerebbe “i media a scopi politici e molto più spesso personalistici”.