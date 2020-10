Covid. Il bollettino. Un altro “salto”: +94 positivi, aumentano anche i ricoveri

Dopo l’impennata di ieri, quando si sono registrati ben 102 nuovi casi di Covid19 (QUI) nella nostra regione ed in sole 24 ore, anche quest’oggi il bollettino ufficiale avanza inesorabilmente, mantenendo i ritmi di ieri e riportando in questo sabato 17 ottobre altri 94 positivi: 35 nel cosentino, 34 nel reggino, 9 nel catanzarese e 2 nel crotonese. Gli altri 14 sono di un’altra regione o stato estero.

Si aggiorna e pertanto a 2.683 il totale delle persone che hanno contratto il virus in Calabria da inizio pandemia, con al momento 994 (+90 rispetto a ieri) “attualmente attive”, ovvero ad oggi positive.

Sono comprese nel computo anche altre 338 (+14) riferite a quanti sono provenienti da altre regioni o stati esteri, di cui 226 ancora in isolamento domiciliare, 111 già guariti e uno che è invece deceduto.

Intanto sale anche il numero dei tamponi eseguiti, che arriva a un complessivo di 234.282, 231.599 dall’esito negativo e 2.995 processati tra ieri ed oggi.

Ma in Calabria si continua anche a guarire: ulteriori 4 pazienti hanno superato il contagio tra venerdì e sabato, rispettivamente nel cosentino (2) e catanzarese (2). Finora sono stati in tutto 1.474.

Negli ospedali intanto sono ricoverati 63 degenti (+8 da ieri), da oggi cinque in terapia intensiva tra Catanzaro (3), Reggio (1) e Cosenza (1), mentre altri 705 (+68 da ieri) sono ancora in isolamento domiciliare come asintomatici oppure manifestando sintomi lievi.

Rimane bloccato, fortunatamente, il numero dei decessi: nella nostra regione le vittime per o con il coronavirus sono state 103, escluso un altro caso relativo però ad un turista proveniente da un’altra regione.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 844 (+34 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 415 (24 in reparto; 1 in terapia intensiva; 390 in isolamento domiciliare); casi chiusi 429 (408 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 791 (+35): casi attivi 213 (16 in reparto; 1 in terapia intensiva,196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 578 (542 guariti, 36 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 423 (+9): casi attivi 113 (18 in reparto; 3 in terapia intensiva; 92 in isolamento domiciliare); casi chiusi 310 (276 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 155 (+2): casi attivi 9 (9 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 132 (+0): casi attivi 18 (18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 18 ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 886.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.