Fiera di Linyi, Gal Kroton porta in Cina i prodotti locali

I prodotti tipici di 22 imprenditori calabresi voleranno direttamente in Cina, per partecipare all’importante manifestazione fieristica internazionale della provincia dello Shandong, dal 18 al 21 ottobre.

“Lo Shandong è stata la patria di Confucio ed è una delle province più industrializzate e ricche della Cina, terza per contributo al PIL nazionale”, spiega il Gal Kroton assieme all’associazione cinese Rinascimento, garantendo che tutte le operazioni saranno assicurate per via telematica, previa prenotazione.

“Si tratta di un primo passo per definire gli ambiti di collaborazione ed istaurare rapporti solidi e concreti, con tutta la volontà e l'impegno per rafforzare e rendere più concrete e operative le relazioni”, continua la nota.

All’evento sarà presente il presidente del Gal Kroton, Natale Carvello, ed il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise. Insieme presenteranno un breve documentario conoscitivo sulla Calabria.

“Siamo convinti che la cooperazione tra territori nel quadro dei processi di internazionalizzazione può essere una opportunità di crescita reciproca per le nostre comunità, il nostro impegno e dovere sarà quello di creare i presupposti e le condizioni perché tutto ciò possa avvenire”, concludono.