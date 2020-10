“Stop and Go”. Pugliese assolto, il legale: “fine di una triste vicenda”

Giuseppe Pugliese

“Finalmente si chiude una vicenda triste che aveva visto il dottor Pugliese indagato per un reato che non è stato ritenuto sussistente dal giudice”. È il commento dell’avvocato Francesco Laratta, che ha difeso l’ex direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro, Giuseppe Pugliese, nell’ambito dell’inchiesta Stop and Go (LEGGI).

“Una vicenda che - spiega ancora il legale - aveva visto gli inquirenti indicare a carico del mio assistito il reato di favoreggiamento, mentre la difesa fin dal primo momento ha affermato che invece nessun reato era stato commesso. E in effetti, al termine del processo con rito abbreviato (e il dottor Pugliese è stato l’unico tra gli indagati a scegliere l’abbreviato) il giudice ha riconosciuto che non era assolutamente colpevole. Giuseppe Pugliese ne è uscito completamente assolto e pulito”, conclude Laratta.