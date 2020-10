Castrovillari, maggiori controlli per contrastare il coronavirus

Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha tenuto una riunione assieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine per discutere le nuove norme introdotte dal decreto del 13 ottobre in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Si è reso necessario programmare un aumento dei controlli all’interno dell’area urbana, a seguito del progressivo aumento dei casi a livello regionale e per prevenire un nuovo focolaio. Controlli che saranno rivolti agli esercizi commerciali, ma anche al comparto del trasporto pubblico.

“Da oggi verranno intensificati i controlli in tutti gli esercizi, supermercati, tabacchi e sale scommesse. Si chiede a bar e ristoranti di rispettare gli orari di chiusura a seconda che abbiano tavoli a sedere o meno. Alle ore 24.00 tutte le attività devono essere chiuse. Non è consentita l’apertura oltre tale orario anche se vi sono clienti all’interno. Pertanto è buona norma chiudere la cucina ad una certa ora per evitare di violare l’orario di chiusura”, ha spiegato il neo assessore Ernesto Bello. “Saranno effettuati controlli anche sui pullman, specie quelli che trasportano alunni, per verificare il rispetto della normativa su capienza e distanziamento”.

Particolare attenzione verrà prestata anche ai dispositivi di protezione personale, da indossare “nei luoghi chiusi, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto dove è vietato l’assembramento e richiesto l’importante distanziamento”.