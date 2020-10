Alto tirreno cosentino, tre arresti per differenti reati

Tre uomini sono stati arrestati per differenti reati dai Carabinieri della Compagnia di Scalea, nel corso dei pattugliamenti quotidiani lungo tutta la fascia dell’alto tirreno cosentino.

Un arresto è stato effettuato nel comune di Scalea, dove un quarantaduenne senegalese residente da tempo nel comune calabrese, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di rubare delle pigne da alcuni alberi piantati in dei giardini privati tramite una lunga asta metallica. Tale pratica rappresenta un reato, visti anche recenti episodi di cronaca che hanno messo in luce un vero e proprio traffico organizzato. Per questo motivo l’uomo è stato tratto in arresto per reati contro il patrimonio.

Un altro soggetto è stato invece arrestato nel comune di Tortora in quanto avrebbe ripetutamente violato gli arresti domiciliari, uscendo liberamente di casa. Per questo motivo, a seguito di attività investigativa da parte dei Carabinieri di Praia a Mare, il quarantacinquenne è stato arrestato e condotto nel carcere di Paola.

Il terzo arrestato è un trentunenne di Vibonati, nel salernitano, individuato dai Carabinieri di Praia a Mare mentre tentava di vendere delle dosi di marijuana nella stazione ferroviaria. L’uomo è stato dunque sottoposto a perquisizione, ed i militari hanno rinvenuto e sequestrato 57 grammi di marijuana, un bilancino e denaro contante in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato arrestato con obbligo di dimora nel comune di residenza.