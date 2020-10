Crotone, aree verdi: primo sopralluogo dell’assessore Cretella

Primo sopralluogo dell’assessore Sandro Cretella in alcune aree verdi della città, per verificarne la condizione e programmare interventi per ripristinare il decoro e la fruibilità. Nella mattinata del 16 ottobre l’assessore, assieme ai consiglieri Floriana Mungari ed Alessandro Manica, ha effettuato una serie di sopralluoghi tra il Parco Baden Powell, il Park & Ride e l’Orto Tellini, in modo da valutare gli interventi assolutamente necessari da mettere in scaletta.

Punti fondamentali come il decoro urbano, il recupero della vivibilità e la valorizzazione delle aree di ritrovo, devono trovare ora un concreto sbocco nelle azioni dell’amministrazione, che ha intenzione di realizzare una “mappa degli interventi” per la riqualificazione del verde pubblico.

L’assessore ha previsto una serie di incontri con i rappresentati di diverse associazioni per instaurare un rapporto collaborativo, ed ha anche annunciato di essere già al lavoro su di un nuovo regolamento per il verde pubblico.