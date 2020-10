Covid. Il bollettino. Schizzano di nuovo i positivi: +102, gli “attivi” superano i 900

Si avvia alla conclusione anche questa settimana di ottobre sul fronte, ancora decisamente “aperto”, dell’epidemia: sei giorni, da lunedì ad oggi, che hanno registrato un significativo aumento dei contagi, 298 per la precisione (ben 604 da inizio mese), una media di circa 39 al giorno, a fronte, parallelamente, di un avanzamento anche dei guariti che sono stati finora 123.

Nel conteggio sono compresi altri ben 102 casi di covid19 accertati nelle sole ultime 24 ore dopo i risultati di ulteriori 2.758 tamponi processati (231.287 nel complesso quelli eseguiti fin qui e dei quali 226.048 negativi).

Si tratta, in particolare di 56 infezioni rilevate nel reggino, altre 24 nel catanzarese, 19 nel cosentino e 3 nel vibonese.

Numeri questi che portano il bilancio complessivo a 2.589 soggetti riscontrati come positivi al virus da inizio pandemia e di cui 904 (+45 rispetto a ieri) sono quelli cosiddetti “attualmente attivi”, mentre 324 sono riferiti a persone provenienti da altre regioni o da altri stati esteri (di cui 212 sono in isolamento domiciliare, 111 sono già guariti e uno è invece deceduto).

Aumentano contestualmente i guariti: finora sono stati in tutto 1.470 comprendendone 57 in più resi noti - tra ieri ed oggi - dal bollettino ufficiale e rispettivamente provenienti dal reggino (50), dal catanzarese (6) e dal vibonese (1).

Sul lato ospedaliero sono attualmente ricoverati 55 pazienti (+1 da ieri), quattro nelle terapie intensive, per la precisione tre a Catanzaro e uno a Reggio; sono invece 637 (+44 da ieri) i degenti che si trovano ancora in isolamento domiciliare perché asintomatici o comunque con lievi sintomi.

Ancora fermo e fortunatamente il bilancio delle vittime: in Calabria sono stati in tutto 103 i decessi per o con il coronavirus, escluso il caso di un turista di un’altra regione.

I COVID NELLE CINQUE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 810 (+56), e così distribuiti: casi attivi 381 (23 in reparto; 1 in terapia intensiva; 357 in isolamento domiciliare); casi chiusi 429 (408 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 756 (+19 da ieri): casi attivi 180 (12 in reparto; 168 in isolamento domiciliare); casi chiusi 576 (540 guariti, 36 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 414 (+24): casi attivi 106 (16 in reparto; 3 in terapia intensiva; 87 in isolamento domiciliare); casi chiusi 308 (274 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 153 (+0): casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 132 (+3): casi attivi 18 (18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 16 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti e 3 in terapia intensiva, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 12; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 23 e 1 in terapia intensiva.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da strutture di altre province che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.150.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.