Riunione del comitato per la sicurezza, disposti più controlli sul territorio

A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, si è svolto in Questura un tavolo tecnico presieduto dal Questore con la partecipazione dei Funzionari della Polizia di Stato, degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, in cui si è deciso di intensificare i servizi di controllo.

Maggiore attenzione dunque ai punti nevralgici del capoluogo in cui ci sarebbe più rischio di creare assembramenti e in particolare nelle vicinanze delle scuole negli orari di ingresso e di uscita degli studenti, oltre che presso le autostazioni cittadine e le fermate dei bus.

Qui, oltre alla presenza delle Forze di Polizia a livello locale, è stato anche auspicato l’intervento di altre forme e di ampliare gli spazi esterni con maggiori divieti di fermata e di sosta.

Sono state anche fornite, inoltre, indicazioni per un maggior controllo, da parte della Polizia Stradale, sugli autobus di linea e ciò nell’ambito del progetto “Truck and Bus” che vede coinvolta direttamente tale Specialità della Polizia di Stato. Inoltre, nelle fasce serali e notturne verranno intensificati i controlli in particolare nei pressi dei locali.