Ardore, arrestato 26enne trovato in possesso di un kalashnikov

Era in possesso di un fucile d’assalto automatico AK-47 Kalashnikov calibro 7,62x39 mm con relativo caricatore contenente 20 munizioni calibro7,62. e17 cartucce a pallini calibro 12 e per questo un 26enne è stato arrestato.

È successo ad Ardore dove i carabinieri della stazione locale, con la collaborazione del Nor sezione Radiomobile della Compagnia di Locri e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un controllo hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione il 26enne.

Nel corso di una perquisizione di immobili ad Ardore e risultati nella disponibilità del 26enne, i militari hanno trovato il fucile e le munizioni. Il 26enne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato messo ai domiciliari, mentre le armi sono state sequestrate per i successivi accertamenti balistici finalizzati ad accertare se il fucile sia stato impiegato in precedenti delitti.