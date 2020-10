Rinascita-Scott, Pittelli va ai domiciliari con braccialetto elettronico

Giancarlo Pittelli

Giancarlo Pittelli, l’avvocato ed ex parlamentare imputato nel maxi-processo Rinascita-Scott (QUI), istruito dalla Dda di Catanzaro, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, va ai domiciliari a Copanello col braccialetto elettronico.

Il Tribunale del riesame ha infatti accolto l'istanza presentata dai suoi legali, Guido Contestabile e Salvatore Staiano.

Per l'accusa l’ex parlamentare sarebbe il tramite tra le cosche vibonesi, in particolare quella dei Mancuso, e il mondo della massoneria deviata e dei colletti bianchi. Il processo, per cui è stato disposto il giudizio immediato, inizierà il 9 novembre davanti al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.