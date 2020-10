Controlli della Polizia locale, scattano sanzioni e sequestro

Controlli a Crotone del personale della Polizia locale. In via Carducci i vigili hanno sequestrato una struttura in legno realizzata davanti l'abitazione di una donna che è stata poi denunciata, poiché non ha esibito alcun titolo autorizzativo, e per aver costruito la struttura sul marciapiede.

Inoltre, in diverse vie, sia in centro che in periferia, il personale ha controllato molti proprietari di cani. Due persone sono state multate perché senza kit per la raccolta delle deiezioni canine.