Scuole e uffici chiusi ad Altomonte dove l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 16 ottobre. Resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici comunali di Altomonte, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli avvenuta nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre. È quanto fa sapere il sindaco Gianpiero Coppola.