Crotone. Distributore snack non autorizzato in un centro scommesse: sanzionato il titolare

Una serie di controlli tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici della città di Crotone sono stati eseguiti nei giorni scorsi su disposizione del Questore.

L’attività in questione, lo scorso 13 ottobre, ha portato il personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa ad individuare un distributore automatico per la vendita di prodotti di genere alimentare non autorizzato all’interno di un centro scommesse.

L’irregolarità riscontrata è costata al titolare dell’attività una multa di oltre 5 mila euro per non aver dato comunicazione al comune di Crotone.