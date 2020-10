Aumento contagi Covid: la comunità islamica di Isola chiude la Moschea

A causa del continuo aumento dei contagi da Covid-19 la comunità islamica di Isola di Capo Rizzuto, per combattere la diffusione dell'epidemia, ha deciso di chiudere la Moschea a partire da oggi fino a data da destinarsi e comunque – viene precisato in una nota - “fino a quando perdureranno le prescrizioni relative alla proroga dello stato di emergenza per il Covid-19”.

“Questo – scrivono in una nota dalla comunità-come segno di alleanza fra istituzioni pubbliche, società civile e comunità religiose. Un'alleanza che deve essere un architrave della prevenzione contro questa pandemia e del rafforzamento delle reti di solidarietà cittadine.”

In merito la comunità islamica, ricordando un detto del Profeta, ha sottolineato che: "i cittadini sono come mattoni di una solida costruzione, che si sostengono l'un l'altro".