Ricevevano i clienti a casa: arrestati due spacciatori a Squillace Lido

Avanza nell’area di Squillace Lido l’attività di contrasto allo spaccio di droga dei Carabinieri della stazione locale che, proprio nel corso di un servizio di controllo, sono riusciti ad arrestare un 25enne, S.M., e un 50enne, T.T., per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I due, entrambi residenti a Squillace Lido, da giorni erano monitorati dopo che era stato segnalato all’Arma l’inconsueto viavai di tossicodipendenti dalle loro abitazioni.

Entrati in azioni con accurate perquisizioni domiciliari, i militari sono riusciti a recuperare 105 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione e una lampada alogena per l’essicazione della sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti.

Entrambi sono stati, dopo le formalità di rito, ricondotti presso le proprie abitazioni, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.