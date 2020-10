Morte Jole Santelli: proclamato lutto cittadino a Crotone

Il sindaco Vincenzo Voce ha proclamato lutto cittadino per la giornata del 16 ottobre 2020 per la prematura scomparsa del presidente della Regione Calabria Jole Santelli per manifestare il cordoglio della città di Crotone per la grave perdita che ha colpito l'intera Calabria.

Il sindaco Voce ha disposto inoltre l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sul palazzo comunale.

Il sindaco invita ad osservare nella giornata di domani un momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro e negli istituti scolastici.