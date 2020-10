Villa San Giovanni. Consegnati i lavori all’Istituto d’istruzione superiore “Nostro-Repaci”

“Solo due città Metropolitane in tutta Italia tra cui Reggio Calabria hanno avuto accesso ai due milioni di euro tramite il bando emanato dal Credito Sportivo nel contesto del progetto “Sport Missione Comune” che ha previsto 10 interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di impianti sportivi in tutto il territorio Metropolitano di Reggio Calabria”, a dichiararlo è Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato all’Edilizia Scolastica.

Su impulso del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e grazie all’impegno del presidente regionale del Coni Calabria Maurizio Condipodero - avanza Castorina - gli uffici guidati egregiamente dal Dirigente Giuseppe Mezzatesta coadiuvato dal funzionario delegato Domenico Panuccio hanno lavorato senza sosta e con enorme professionalità su tutti i 10 progetti di intervento tanto da procedere già alla consegna dei primi lavori.”

“Nel cuore dell’area dello stretto e precisamente a Villa San Giovanni all’Istituto d’istruzione superiore “Nostro Repaci” sono stati consegnati i lavori per un intervento di 142.955,21 euro – precisa il consigliere -che consentirà nel breve di avere un luogo fruibile per lo sport e per i giovani. Tra le nostre priorità vi è quella di puntare sulle nuove generazioni e sullo sport consentendo al nostro territorio Metropolitano di avere luoghi sicuri e fruibili.

In questi mesi - afferma Castorina - nonostante l’emergenza sanitaria in corso e la fase elettorale che ha coinvolto il comune capoluogo di Reggio Calabria l’attività amministrativa ed istituzionale non si è fermata e grazie all’impegno del governo nazionale e del Vice Ministro con delega all’Edilizia Scolastica Anna Ascani si è deciso di snellire le pratiche e dare ai Sindaci poteri commissariali per fare ripartire rapidamente i cantieri.

La scommessa - prosegue Castorina - è continuare su questa strada anche oltre l’emergenza, intervenendo velocemente e strategicamente sul nostro patrimonio edilizio.”