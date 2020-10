Cosenza, riunione del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito nella mattinata del 15 ottobre presso la Prefettura di Cosenza, per discutere i contenuti del nuovo decreto per il contrasto del coronavirus. Presenti il sindaco di Rende, Marcello Manna, e l’assessore Domenico Ziccarelli. L’incontro è stato presieduto da Cinzia Guercio.

“Attraverso il dialogo sinergico avviato tra istituzioni e forze dell’ordine, siamo certi si possano attuare le norme necessarie a scongiurare il pericolo di un altro lockdown. Andremo quindi a rafforzare i controlli sul territorio per far sì che vengano rispettate le disposizioni nazionali: il non seguirle, lo ricordiamo, significa incorrere in provvedimenti sanzionatori. Occorre però il buonsenso e la collaborazione di tutti, evitare assembramenti, indossare i dispositivi personali di protezione e mantenere le distanze di sicurezza come sinora fatto” ha affermato l’assessore.

“Al momento non abbiamo altri mezzi di contenimento a disposizione se non quello della prevenzione. Il rischio concreto di chiudere di nuovo tutte le attività significherebbe mettere definitivamente in ginocchio l’economia. Per questo ribadiamo, come amministratori, il nostro invito alla prudenza, al senso civico e di appartenenza a una società che deve trovare nel sostengo dell’uno con l’altro la propria forza” conclude Ziccarelli.