Covid. Il bollettino. Calabria: 39 nuovi casi, 859 gli “attivi” ma ci sono 26 guariti

Continua sempre in salita il monitoraggio dei casi di Covid-19 nella nostra regione. Tra ieri ed oggi i laboratori hanno passato al setaccio altri 1.957 tamponi (un totale che arriva a 228.529 test finora eseguiti, 226.042 negativi) che hanno riscontrato altri 39 positivi in Calabria (tutti corregionali): 22 nel reggino, 16 nel cosentino e uno nel catanzarese.

Si arriva pertanto ad un totale di 2.497 casi accertati ad oggi, ovviamente da inizio pandemia. Di questi, però, quelli al momento positivi sono 859 (+13 rispetto a ieri), un numero che ci riporta a valori simili a qualche mese fa, ovvero a quando la fase epidemiologica era, per così dire, “acuta”.

Nel conteggio sono comprese poi ed anche 324 persone contagiate ed accertate in Calabria ma che provengono da altre regioni o comunque da altri stati esteri, ad esempio i migranti. Di questi 212 sono in isolamento domiciliare, 111 sono già guariti e uno è invece deceduto.

Nelle 24 ore appena trascorse, inoltre, sale anche, in questo caso fortunatamente, il numero dei pazienti guariti: si arriva a ben 1.413 aggiungendovi altri 26 riportati oggi dal bollettino ufficiale e segnalati rispettivamente nel vibonese (11) e reggino (10).

Nel frattempo negli ospedali regionali aumentano i ricoverati: sono ora 54 (+9 da ieri), tre in terapia intensiva, due a Catanzaro e uno a Reggio; in 593 (-16 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare come asintomatici o manifestando lievi sintomi.

Fermo anche per oggi a 103 il triste bilancio dei decessi avvenuti in regione e per o con il coronavirus; 104 sommandoci un turista di un’altra regione.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 754 (+22), e così distribuiti: casi attivi 375 (23 in reparto; 1 in terapia intensiva; 351 in isolamento domiciliare); casi chiusi 379 (358 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 737 (+16 da ieri): casi attivi 161 (12 in reparto; 149 in isolamento domiciliare); casi chiusi 576 (540 guariti, 36 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 390 (+1): casi attivi 88 (16 in reparto; 2 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); casi chiusi 302 (268 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 153 (+0): casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 129 (+0): casi attivi 16 (16 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113 (107 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 16 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti e 2 in terapia intensiva, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 12; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 23 e 1 in terapia intensiva.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 880.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.