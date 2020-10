Villa San Giovanni, consegnati i lavori all’istituto Nostro-Repaci

Un palazzetto dello sport moderno e funzionale per garantire ai più giovani un punto di ritrovo e svago. Con queste parole il consigliere della città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Castorina, commenta i lavori eseguiti presso l’istituto d’istruzione superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni.

Solo due città metropolitane in tutta Italia hanno ottenuto finanziamenti dal bando “Sport Missione Comune” creato dal Credito Sportivo, ed una di queste è Reggio Calabria: l’intervento prevede “10 interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di impianti sportivi” in tutto il territorio urbano.

“In questi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria in corso e la fase elettorale che ha coinvolto il comune capoluogo di Reggio Calabria l’attività amministrativa ed istituzionale non si è fermata e grazie all’impegno del governo nazionale e del Vice Ministro con delega all’Edilizia Scolastica Anna Ascani si è deciso di snellire le pratiche e dare ai Sindaci poteri commissariali per fare ripartire rapidamente i cantieri”, afferma il consigliere.

Per il palazzetto dello sport sono stati stanziati circa 143 mila euro, che consentiranno uno spazio fruibile e moderno per lo sport.