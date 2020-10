Calabria, incontro tra il vice presidente Spirlì ed il ministro Boccia

Dopo il rinvio della Conferenza Stato-Regioni, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia si recherà in Calabria per incontrare il vice presidente Nino Spirlì (LEGGI), che guiderà la regione fino alle prossime elezioni. I due si erano già sentiti telefonicamente nel corso della mattinata, e si incontreranno alle 16.30 presso la sede della Regione Calabria.

“Sono sconvolto dalla scomparsa di Jole, cara amica e rappresentante straordinaria e appassionata del sud. Ci siamo confrontati anche con determinazione ma senza far mancare mai il rispetto reciproco. Non posso credere di non poterla più vedere al nostro tavolo. È una perdita incolmabile per la Calabria, per il mezzogiorno e per l’Italia intera. Sono vicino alla sua famiglia, a tutto il centrodestra e, soprattutto, a tutti coloro che le volevano bene. Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria, per rispetto di Jole la seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi sarà rinviata" ha affermato il Ministro, unendosi ai numerosi messaggi di cordoglio pervenuti nel corso della giornata (LEGGI).