Morte Santelli, lutto cittadino a Rende

Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ha dichiarato lutto cittadino per domani, 16 ottobre, a seguito della prematura scomparsa di Jole Santelli (LEGGI).

“Jole non è più tra noi, ma il suo lascito sia monito alle generazioni future, a chi, come lei, si è sempre speso per il bene collettivo e per costruire un futuro più florido per la nostra terra. A lei mi legava una profonda amicizia e stima, nate, quando ancora avvocata, non aveva intrapreso la carriera politica”, afferma il primo cittadino, che non ha mancato di ricordare i tratti caratteriali della presidentessa, “Affettuosa, esuberante, piena di idee e soprattutto vitale”.

Le bandiere del municipio sono state poste a mezz’asta in segno di lutto. Il messaggio del sindaco si unisce alle tante espressioni di cordoglio espresse in queste ore (LEGGI).