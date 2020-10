Catanzaro, Camera di Commercio: “Ancora disponibili fondi per agricoltura e turismo”

camera commercio catanzaro

È ancora possibile partecipare ai bandi realizzati dalla Camera di Commercio di Catanzaro e pubblicato lo scorso agosto, che mettono a disposizione delle imprese nel settore turistico e agricolo una serie di voucher a fondo perduto. Lo rende noto lo stesso ente, che annuncia di avere ancora dei fondi disponibili.

Si tratta di un’iniziativa che prevede un voucher a fondo perduto per un valore massimo di cinquemila euro per il comparto turistico, e di un voucher fino a tremila euro – sempre a fondo perduto – per il comparto agricolo. La dotazione complessiva del fondo è di 500 mila euro, da impiegare per spese inerenti alla digitalizzazione, alla pubblicità e servizi di formazione destinati a micro piccole medie imprese del territorio catanzarese.

La domanda per accedere ai fondi può essere presentata entro il prossimo 30 dicembre, esclusivamente in via telematica tramite il servizio Webtelemaco del portale Infocamere. Tutti i documenti sono disponibili nella sezione Bandi e contributi sul sito dell’ente.