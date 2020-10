Rimane intrappolato in un cancello. Pastore tedesco liberato dai Vigili del Fuoco

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco è anche al servizio del migliore amico dell'uomo. Un pastore tedesco, nella prima mattinata di mercoledì 14 ottobre, è rimasto incastrato tra le inferriate di un cancello, non riuscendo più a liberarsi. Inutili i tentativi del proprietario, che ha dovuto richiedere l'intervento dei vigili.

Utilizzando il gruppo idraulico divaricatore in dotazione al gruppo di soccorso, la squadra guidata dal comandante Zucco è riuscita ad allargare senza problemi le inferriate, riuscendo così a far uscire agevolmente il malcapitato, che non ha riportato alcuna ferita.

Dopo la rassicurazione ed una carezza da parte dei vigili, l'animale è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ha seguito l'operazione di soccorso poco distante.