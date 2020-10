Covid. Il bollettino. In Calabria altri 60 positivi, 12 i guariti e 45 i ricoverati

Ben 157 nuovi casi di contagio in appena tre giorni, ovvero da lunedì scorso ad oggi, mercoledì 14 ottobre: una media di circa 32 ogni 24 ore.

Nello stesso periodo della scorsa di settimana erano stati poco più dei due terzi, 62 per l’esattezza. Sono stati invece 40 i pazienti fin qui guariti.

È questo il bilancio degli ultimi tre giorni di monitoraggio dell’epidemia in Calabria e comprensivi di altri 60 casi accertati tra ieri ed oggi (tutti corregionali).

Quelli più numerosi, ancora una volta, sono nel reggino: 39. Undici invece nel cosentino e riconducibili a focolai noti; sette nel distretto Cosenza Savuto e quattro nel distretto Tirreno; nove sono nel catanzarese; e uno nel vibonese.

In Calabria sono stati finora eseguiti ben 226.572 tamponi, dei quali 224.124 negativi e 2.435 processati nelle 24 ore appena trascorse.

Si arriva dunque a 2.448 persone complessivamente contagiate dall’inizio della pandemia, ma delle quali - va precisato - al momento sono attualmente positive (ovvero “attive”) in 846 (+48 rispetto a ieri) e 324 (come ieri, di cui 212 in isolamento domiciliare, 111 guariti e uno deceduto) sono invece i soggetti provenienti da altre regioni o stati esteri, come ad esempio i migranti sbarcati sulle nostre coste.

Sul fonte dei guariti poi, il totale sale quest’oggi a 1.387 positivi che hanno sconfitto il virus. Tra ieri ed oggi, infatti, il bollettino ufficiale ne riporta altri 12 nel cosentino (8), reggino (2), catanzarese (1) e nel vibonese (1).

Quanto ai ricoveri, negli ospedali regionali sono momentaneamente assistiti 45 degenti (+2 da ieri), uno in terapia intensiva a Catanzaro; 609 (+66 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

Rimane ancora e grazie Dio bloccato a 103 vittime il bilancio dei decessi accertati in regione per o con il coronavirus; 104 se si somma a questi, tutti corregionali, un turista di un’altra regione ma morto a Cosenza.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 732 (+39): casi attivi 353 (18 in reparto; 335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 379 (358 guariti, 21 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 721 (+12 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 155 (9 in reparto; 146 in isolamento domiciliare); casi chiusi 566 (530 guariti, 36 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 389 (+8): casi attivi 92 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 74 in isolamento domiciliare); casi chiusi 297 (263 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 153 (+0): casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 129 (+1): casi attivi 27 (27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102 (96 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 17 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 9; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 18.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 905.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.