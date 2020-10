Emergenza mareggiate, Sofo (Lega): “Si crei dipartimento a difesa del suolo calabrese”

Vincenzo Sofo

“I danni subiti dall’ultima mareggiata sono solo l’ultimo episodio di un fenomeno sempre più ricorrente”. Lo afferma l’eurodeputato leghista Vincenzo Sofo, in visita nel Comune di Tortora dove ha incontrato una delegazione di sindaci della costa tirrenica calabrese, fortemente danneggiati dalle mareggiate.

Sofo ha dunque affermando che è “urgente che la Regione Calabria crei un dipartimento ad hoc per la tutela del suolo e delle coste, dando maggiore autonomia di intervento alla Protezione Civile e chiedendo al Governo - anziché disperdere ancora una volta i soldi in mille rivoli - di includere la difesa del suolo e delle coste calabresi tra i progetti da presentare per il Recovery Fund”.