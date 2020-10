Ex Saub, i sindaci del Distretto Jonico incontrano il direttore sanitario

Primo incontro tra i sindaci e Domenico Carbone, direttore sanitario del Distretto Jonico, per valutare come poter migliorare ed ottimizzare i servizi sanitari delle ex Saub.

Presenti i sindaci di Caulonia, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica e Monasterace. Hanno partecipato anche diversi cittadini per rappresentare le patologie prevalenti nel territorio.

Il tavolo di confronto si aggiornerà per discutere e approfondire l’ipotesi di una riorganizzazione ambulatoriale, per garantire soluzioni condivise che garantiscano l’interesse generale della comunità.