Castrovillari: conferite le deleghe assessorili nella sala Giunta del palazzo di città

Ecco la nuova Amministrazione del Comune di Castrovillari. E’ stata varata questa mattina alla presenza del segretario generale, dott. Angelo Pellegrino. La squadra di governo verrà ufficializzata nella seduta d’insediamento del Consiglio comunale.

Il Sindaco, Domenico Lo Polito, ha definito la nuova Giunta affidando i rispettivi comparti e firmando i decreti di nomina.

Questa è costituita dagli Assessori: Nicola Di Gerio del Partito Democratico (con delega allo Sviluppo Economico ), Maria Silella e Pasquale Pace dei democratici per Castrovillari rispettivamente ( la prima con delega ai Servizi finanziari e Tributi e il secondo con delega all’Ambiente, Energia e nuove tecnologie ), Federica Tricarico di Radici per il Futuro (con delega alla Bellezza Culturale ed Urbana), Ernesto Bello dei Progressisti per Castrovillari (con delega al Turismo, spettacoli ed attuazione Castrovillari Città Festival).

Il Sindaco, inoltre, si è riservato di affidare le deleghe ancora non assegnate ad altri consiglieri e assessori senza portafoglio.

“Il nuovo esecutivo- ha spiegato il Sindaco in una dichiarazione resa alla stampa a margine del momento- è il risultato del confronto che vi è stato tra le componenti che danno vita alla maggioranza di governo ed è espressione di una capacità di coinvolgimento e continuità d’azione. Questa la si intende sviluppare – aggiunge- per il compimento del programma, già avviato nella scorsa consiliatura, adottando tutte le iniziative possibili per rafforzarlo e renderlo nel territorio. E’ la traccia su cui ci muoveremo. Un’opera – precisa- che si vuole dipanare in un clima di partecipazione diffusa. Sono in cantiere – rammenta, poi - importantissime realizzazioni. Un lavoro intenso e qualificato ci attende, dunque – sostiene ancora il primo cittadino -, in un nuovo percorso che desidera rinvigorire, in continuità, la crescita della città dando realizzazioni ad attese ed istanze. Ringrazio per questo gli Assessori della precedente Giunta per aver operato, contribuendo con trasparenza, nell’assoluto rispetto della legalità e spirito di servizio per tale costruzione; la loro passione, con quella dei nuovi, sosterrà ancora il cammino che ci aspetta- ha concluso Lo Polito- in un frangente storico delicato per l’intera collettività e bisognosa di impulsi e abnegazione.”