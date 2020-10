Emergenza Coronavirus, il sindaco Voce: “Rispettiamo le regole”

“Cari concittadini avete già dimostrato nel recente passato tutta la vostra attenzione portando Crotone ad essere, nel panorama nazionale, una delle prime città Covid free. Dimostriamo, ancora una volta, che una città del sud è capace di rispettare le regole ed allo stesso tempo palesare una compattezza di comunità che ci rende orgogliosi di essere crotonesi”, con queste parole il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha deciso di scrivere alla cittadinanza per l’emergenza Coronavirus.

“Dobbiamo assolutamente evitare che il paese si rifermi. Che la nostra città si rifermi proprio ora che ci sono tutte le condizioni per la risalita. Allora faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno. Cari concittadini avete già dimostrato nel recente passato tutta la vostra attenzione portando Crotone ad essere, nel panorama nazionale, una delle prime città Covid free. Dimostriamo, ancora una volta, che una città del sud è capace di rispettare le regole ed allo stesso tempo palesare una compattezza di comunità che ci rende orgogliosi di essere crotonesi.

“Mi rivolgo ai ragazzi. Provengo dal mondo della scuola, vi conosco. Conosco quanto siete, nella vostra straordinaria bellezza ed entusiasmo, anche sensibili ed attenti. Via parlo come genitore e come sindaco. Siate voi di esempio per i ragazzi di tutta Italia con un comportamento consapevole e responsabile. Noi faremo la nostra parte, non a caso ho voluto un assessorato all’emergenza Covid, in coordinamento con le altre istituzioni ma in questa fase è necessario essere uniti e compatti. Rispettiamo le regole, le semplici ma fondamentali precauzioni per evitare un ritorno al passato che nessuno di noi vuole”.