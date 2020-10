Mesoraca, sequestrato muro abusivo a Villaggio Fratta. Denunciata responsabile

Era stato costruito in un’area vincolata un muro abusivo scoperto dai carabinieri a Villaggio Fratta. L’opera, in stato di avanzata esecuzione, è stata sequestrata. La presunta responsabile è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per violazione alla normativa edilizia ed ambientale.

È successo nel corso di un servizio di controllo del territorio quando militari delle stazioni Forestale di Petilia Policastro e di Crotone hanno notato il muro di contenimento di recentissima esecuzione e privo della segnaletica prevista per i cantieri edili.

In seguito ad accertamenti effettuati presso l’ufficio tecnico comunale è emerso che l’opera, con uno sviluppo in pianta di circa 35 metri, era senza qualsiasi autorizzazione. Da qui il sequestro.

Inoltre, la struttura è stata eseguita in un’area di terreno di proprietà comunale, data in concessione sessantennale ad un privato, e per di più soggetta a vincolo paesaggistico.

Il titolare della concessione comunale è un cittadino mesorachese residente fuori regione. Egli avrebbe, con una scrittura privata, ceduto la concessione ad una donna ultraottantenne di Mesoraca. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità.