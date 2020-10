Crotone. Sport e fiera, Meo tira le orecchie alla (sua) maggioranza: rispettare gli impegni!

Fabrizio Meo e Vincenzo Voce

“La schiacciante vittoria nelle elezioni amministrative della coalizione civica capitanata da Enzo Voce impone un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di rispettare gli impegni presi”.

Suona quasi come una tiratina d’orecchie alla nuova giunta comunale e alla sua stessa maggioranza la dichiarazione di Fabrizio Meo, neo eletto consigliere comunale con la lista “Città Libera”, che ha contribuito, insieme alla altre tre liste, al successo elettorale del sindaco Vincenzo Voce.

Meo è perentorio verso i colleghi: “Già da domani (oggi, ndr), va garantita l’immediata riapertura degli impianti sportivi, va perciò garantito il diritto allo sport”.

Un impegno che secondo il consigliere “deve avvenire senza indugio ed anche per la piscina”. “Riparati i danni conseguenti al suo abbandono – afferma Meo - si dovrà programmare una sua quanto possibile celere riapertura”.

Il consigliere di Città Libera, inoltre, punta il dito anche sull’imminente fiera che si terrà alle porte della città nei prossimi giorni: “i commercianti crotonesi – sbotta - dovranno subire l’ennesima mortificazione, l’ennesima cioè inutile, improduttiva Fiera che di tipicamente crotonese ha poco o niente”.

“Sulla necessità di tutelare sia i commercianti crotonesi che i consumatori tutti – prosegue - il programma di Enzo Voce è inequivocabile. Molte cose dovranno essere riconsiderate per il futuro, nell’immediato si dovrà innanzitutto salvaguardare la salute dei cittadini e si dovrà vigilare con la necessaria attenzione e severità anche, se necessario, applicando le sanzioni più rigorose in caso d’inottemperanza, affinché una simile, inopportuna ricorrenza, in tempi di pandemia, non debba convertirsi in una sciagura”, conclude Meo.