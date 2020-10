Fuscaldo, disagi nel centro di accoglienza. Migranti bloccano il traffico

È durato pochi minuti il blocco del traffico sulla strada statale 18 al confine con Guardia Piemontese promosso dai migranti ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Fuscaldo. I migranti sono scesi in strada per denunciati disagi all’interno della struttura e per il trasferimento di alcune persone in un centro del Nord Italia.

I migranti hanno posizionato materiali ingombranti in mezzo alla strada per cercare di bloccare il traffico, arrecando qualche disagio alla circolazione. Tra i protestanti anche una donna di origine nigeriana che si è seduta sulla carreggiata. Dopo qualche minuto il blocco è stato smantellato.