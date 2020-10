Reggio, tre allievi carabinieri positivi al coronavirus

Tre cadetti della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria sono risultati positivi al coronavirus. A darne conferma è lo stesso comando, spiegando di seguire le regole anti-contagio e di contenimento previste dai più recenti decreti.

Gli allievi sono stati sottoposti al tampone faringeo, risultando positivi ed asintomatici. Posti in quarantena all'interno della caserma, lo screening è stato esteso ad altro personale che è stato o potrebbe essere stato in contatto con i diretti interessati.

Le attività della scuola non sono state interrotte e proseguono normalmente, ed i militari fanno sapere che non esiste alcun rischio per la popolazione residente nei pressi della scuola.