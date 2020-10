Reggio Calabria, prorogata esenzione per l’occupazione di suolo pubblico

Giuseppe Falcomatà

L’occupazione del suolo pubblico nella città di Reggio Calabria sarà gratuita fino alla fine dell’anno. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Falcomatà a seguito di una serie di incontri con commercianti e rappresentanti di categoria, accogliendo le loro proposte e prorogando il provvedimento già approvato.

L’esenzione dal pagamento della tassa per occupazione del suolo pubblico era già stata sperimentata nel periodo estivo, e visto l’apprezzamento aveva già subito una proroga fino al 31 ottobre. Con questo ulteriore annuncio, il pagamento della Tosap sarà sospeso fino al 31 dicembre.

"È una battaglia che possiamo considerare vinta, in queste settimane ci siamo battuti a livello nazionale, anche attraverso Anci, per fare in modo che il Governo prevedesse i fondi per la copertura finanziaria dell'esenzione Tosap, che risulta fondamentale per tanti imprenditori che operano nella nostra Città", ha spiegato Falcomatà.

"Oggi finalmente possiamo affermare che l'occupazione del suolo pubblico sarà gratuita fino a fine anno, consentendo ai commercianti reggini, che in questi mesi estivi hanno allestito gazebo e dehors, di continuare a utilizzare gli spazi esterni lavorando più in sicurezza, senza ulteriori riduzioni del proprio fatturato", conclude il primo cittadino.