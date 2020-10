Regione, possibile proroga per l’utilizzo dei voucher turistici

Superare il limite temporale del 31 ottobre per consentire di spendere i voucher dei bandi Stai In Calabria ed In Calabria entro il 15 dicembre. È la proposta al vaglio della Regione Calabria, che ha accolto le istanze presentate dalle associazioni di categoria e dagli imprenditori, per prorogare l’utilizzo dei buoni in un lasso di tempo più lungo.

La Regione inoltre “ha imposto una revisione dei parametri attuativi degli incentivi, tenuto conto dell’impatto sin qui avuto sul territorio e sul mercato di riferimento, nonché dei feedback avuti in esito al confronto con le associazioni di categoria e dei consumatori”. Di conseguenza, si impegna in una “seconda edizione” dedicata all’erogazione dei voucher, per i quali si poteva fare domanda tassativamente entro il 30 settembre scorso.

A differenza del precedente sistema, questa volta verrà rilasciata una carta prepagata per l’utilizzo dei voucher, rendendo non più necessario l’utilizzo dell’applicazione Enjoy. Inoltre ci sarà un aumento dell’importo concesso nei singoli voucher, un innalzamento delle soglie di reddito per l’accesso ed una nuova scadenza per l’utilizzo, che potrebbe arrivare fino ad ottobre del 2021.

L’intento della Regione, dopo una prima fase di sperimentazione, è quello di mantenere la risorsa ed implementarla, per dare un più ampio respiro alle attività turistiche e favorendo la destagionalizzazione.