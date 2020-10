Incidente sull’A2: traffico bloccato, interviene l’elisoccorso

Un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, nei pressi di Castrovillari (al 208,800), nel cosentino, ha comportato la chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, del tratto interessato.

Sul posto è infatti intervenuto l’elisoccorso per assistere i feriti. Presenti anche le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

(notizia in aggiornamento)