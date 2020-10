Covid. Il bollettino. Picco di 53 positivi, 21 sono migranti. C’è anche un altro decesso

Archiviata la scorsa settimana, la seconda del mese d’ottobre, con all’attivo oltre duecento nuovi casi di contagio, in Calabria il monitoraggio epidemiologico prosegue ancora con il segno “più”.

Intanto c’è da registrare un’altra vittima, un 62enne catanzarese morto all’ospedale del capoluogo. Si tratta del secondo decesso nell’arco di appena sette giorni, il terzo di questo mese. Pertanto il triste bilancio delle morti sale quest’oggi inesorabilmente a 103 deceduti per o con il covid, 104 se si somma anche un turista proveniente da un’altra regione.

Tra ieri, domenica 11, ed oggi, lunedì 12, poi, i laboratori regionali hanno processato altri 1.228 tamponi (221.754 dall’inizio della pandemia, e 219.410 risultati negativi) e dei quali 53 (32 corregionali e 21 extra regionali) hanno dato riscontri positivi: 51 sono nel reggino, di cui 21 migranti, ed uno ciascuno nel catanzarese e cosentino.

Si arriva pertanto a un totale di 2.344 persone che - sempre in Calabria - hanno fin qui contratto il Covid19, delle quali 773 (+43 rispetto a ieri) sono al momento “attive”, ovvero attualmente positive, mentre 320 sono quelle provenienti da altre regioni o altri Stati esteri e delle quali 208 in isolamento domiciliare, 111 guarite e una deceduta.

Sempre a quest’oggi, inoltre, si tocca un complessivo di 1.356 pazienti che hanno superato l’infezione, numero che comprende altri 9 guariti segnalati i più da ieri e rispettivamente nel catanzarese (6) e cosentino (3).

Sono invece 41 (-1 da ieri) i pazienti al momento ricoverati in ospedale, di cui uno solo in terapia intensiva, a Catanzaro; mentre sono 522 (+21 da ieri) quelli attualmente in isolamento domiciliare come asintomatici o comunque con lievi sintomi.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 705 (+1 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 149 (10 in reparto; 139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 556 (520 guariti, 36 deceduti)

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 672 (+31): casi attivi 299 (12 in reparto; 285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 373 (352 guariti, 21 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 366 (+0): casi attivi 81 (16 in reparto; 1 in terapia intensiva; 64 in isolamento domiciliare); casi chiusi 285 (251 guariti, 34 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 153 (+0): casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 128 (+0): casi attivi 29 (2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99 (93 guariti, 6 deceduti).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 16 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’AO di Reggio Calabria sono 14. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.128

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.